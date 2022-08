Notte di San Lorenzo, la montagna è il posto perfetto per scrutare il cielo, partecipa al trekking di San LORENZO

Mercoledì 10 Agosto 2022

Monte Campo - #Capracotta (IS)

#Altomolise

Escursione al tramonto su Monte Campo.

Partenza da Capracotta, Da Bar Taccone, incontro alle 17:00

8 km circa, partenza da 1421mt arrivo a 1746mt

Saliremo su Monte Campo seguendo il sentiero che da Capracotta sale fin su la vetta a 1.746 mt. slm per poter ammirare la natura e i paesaggi..... fin a poter osservare il mare Adriatico.

OGNI PARTECIPANTE DOVRÀ ATTENERSI ALLE DIRETTIVE DELLA GUIDA.

ATTIVITÀ A NUMERO CHIUSO

MASSIMO 25 PARTECIPANTI

(per la sicurezza di tutti il numero massimo va assolutanente rispettato)

PERTANTO SARANNO ACCETTATE LE PRIME 25 ISCRIZIONI

l'evento si attivera' con un numero minimo di 8 partecipanti e masimo 25

SCHEDA PERCORSO

difficoltà: E - escursionistico

lunghezza : 8 km. ( ad anello )

dislivello : mt. 325 circa

PUNTO DI INCONTRO ED ORARI

Capracotta Bar Taccone lungo il corso principale ore 17:00

Conclusione escursione ore 21:30 circa

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE

Abbigliamento e scarpe da trekking

(scarpe da trekking obbligatorie)

Vestirsi a Strati (manica corta, felpa, giacca a vento)

Maglia di ricambio, pantalone lungo, crema solare, repellente per insetti.

Acqua almeno 1 lt., snack

Consigliati macchina fotografica e binocolo

Per tutte le informazioni sul percorso, costo e iscrizioni o altro contattare

Diego Perrella Guida GAE

366 362 8547

Guida GAE Michele Permanente

3287639268

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 20:00 di martedì 9 agosto 2022

La guida si riserva di annullare l'escursione o di variare il percorso per condizioni meteo avverse o altri fattori che potrebbero compromettere la sicurezza degli accompagnati.

Professione esercitata ai sensi

della legge 14 gennaio 2013,

n.4 ( G.U. n.22 del 26-1-2013 )

Buoni Passi

@MichelePermanente Guida GAE

@DiegoPerrella Guida GAE Mostra meno