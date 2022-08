19 e 20 agosto, il Jova Beach Party, sul litorale di Vasto (Chieti)

Si avvicina il Jova Beach party a Vasto Marina, il 19 e il 20 agosto, e il Comune ha predisposto tutti i divieti e dato le indicazioni utili per chi dovrà raggiungere il concerto.

I divieti



Intanto, dalle ore 20 di giovedì 18 agosto Vasto Marina sarà interdetta al transito e alla sosta dei veicoli nel tratto ricompreso dal lungomare Cordella nord (zona Bagnante) fino all’intersezione con la Statale 16 (autostello – park Hotel).

I residenti, domiciliati, lavoratori, proprietari di attività commerciali e ricettive, ospiti di strutture alberghiere per accedere a Vasto Marina dovranno chiedere il pass.

“Il 19 e il 20 agosto, dalle ore 10 fino a terminate esigenze, gli ingressi a Vasto Marina saranno interdetti alla circolazione a tutti i veicoli eccetto moto e bici – fa sapere il Comune in una nota - . Il tratto della Statale 16 sarà disposto a senso unico di marcia da nord verso sud, ovvero da Via Trave fino alla Rotonda di San Salvo Marina (Via Grasceta), dalle ore 10 dei giorni 19 e 20 agosto 2022 fino a cessate esigenze”.

I residenti o domiciliati e ricadenti nel tratto compreso all’interno nell’area dall’Autostello fino a contrada Buonanotte non avranno necessità di richiedere il pass poiché la Strada Statale 16 sarà percorribile a senso unico di marcia verso sud.

La carreggiata del tratto compreso da via Trave fino alla rotonda di San Salvo Marina (via Grasceta) sarà suddivisa da New Jersey e defleco delimitando in tal modo un percorso pedonale sulla corsia lato mare, sia durante le ore di afflusso che di deflusso alla manifestazione.

Tutto il traffico proveniente da Sud subirà delle deviazioni con direzione di marcia verso San Salvo per poi percorrere la Strada Provinciale 181 e SP 157 (località San Lorenzo) con direzione nord, raccordandosi a nord con la Statale 16. Tutti i veicoli eccetto moto e bici non potranno percorrere via Istonia a scendere e quindi raggiungere Vasto Marina poiché ci saranno delle chiusure sia su Piazza Verdi (rotatoria corso Mazzini, corso Garibaldi) che nell’area della rotatoria di Via Crispi, Via Roma e Via Curtatone. Si potrà raggiungere la Statale 16 attraverso via del Porto, via Mario Molino o via Incoronata e strada provinciale 181 (località S. Antonio Abate).

I motocicli e le bici potranno parcheggiare sul lungomare Cordella, percorrendo la Statale 16 con provenienza da Nord o da Via Trave canalizzandosi attraverso l’allacciante Nord direzione Lungomare Cordella (zona Bagnante). I parcheggi saranno a pagamento per le moto, gratuiti per le bici.

Il transito veicolare è consentito fino alle ore 10 del 19 e 20 agosto.

Parcheggi

I parcheggi destinati al pubblico del Jova Beach Party sono tutti a pagamento e sono i seguenti: zona Industriale Punta Penna /Punta Aderci, ex Campo volo (zona Incoronata), parco Moscato via del Porto, lungomare Cordella nord (zona Bagnante), cona industriale di San Salvo Contrada Piane S. Angelo

Navette

Saranno a disposizione n. 37 bus navette che garantiranno gratuitamente il collegamento con Vasto Marina, la stazione Vasto-San Salvo, le aree di parcheggio.