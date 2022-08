Tragico incidente a Poggio Sannita. Un uomo 70enne muore investito dalla sua stessa auto

Un uomo di circa 70 anni questa mattina è stato vittima di un fatale incidente. L'uomo di Poggio Sannita, domiciliato in una frazione di Agnone Villacanale, si era recato nei campi di sua proprietà nell'agro di Poggio Sannita. Dopo essere sceso dalla sua auto è stato investito dalla stessa. E' stato soccorso e portato presso l'ospedale Veneziale di Isernia, dove purtroppo le cure mediche non sono servite a salvargli la vita. Nel pomeriggio è deceduto. Le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti