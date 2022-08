Elezioni del 25 settembre. Facciolla: Pronta la squadra PD

ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE, PRONTA LA SQUADRA PD, questo quanto dichiarato dal segretario PD regione Molise:

"Ecco la nostra squadra, quella che parteciperà alle elezioni del prossimo 25 settembre:

- al Senato Rossella Gianfagna e Giuseppe Cecere.

- alla Camera Alessandra Salvatore, Caterina Cerroni ed io.

Sono stati giorni faticosi ma grazie al grande senso di responsabilità e di partecipazione abbiamo un’ottima squadra.

Sono enormemente felice di proporre la candidatura di tre donne su cinque posizioni disponibili.

Tre donne capolista, tre professioniste molto conosciute e stimate oltre a Giuseppe Cecere che per la sua storia professionale e personale è conosciuto e stimato in tutto il Molise.

Questa squadra è un chiaro segnale di compattezza del Pd e di fiducia, crediamo infatti che non bisogna cedere il fianco alla rassegnazione o assuefarsi alla narrazione di un centro destra già vincente, noi per primi non diamo per persi i collegi del Molise.

Ed ora buon lavoro a tutti!"