Coppa Italia Serie D: Il Vastogirardi travolge il Termoli nel turno preliminare

Asd Vastogirardi 4 - 1 Termoli Calcio 1928

Preliminare Coppa Italia, 21 agosto 2022, stadio 'Filippo Di Tella' - Vastogirardi



MARCATORI

30' Hernandez (V), 43' Grandis (V), 47' Carnevale (T), 70' e 80' Lorusso (V).



Parte col piede giusto la stagione agonistica del Vastogirardi, impegnato oggi pomeriggio al 'Di Tella' nella gara secca a eliminazione diretta di Coppa Italia.



La formazione giallorossa guidata da Raffaele Esposito è stata sconfitta nettamente dai padroni di casa, al terzo anno di serie D, per 4-1, venendo eliminata dalla competizione. Si conferma la bontà del gioco vista nell'ultima amichevole a fine ritiro, con i gialloblù guidati di mister Coletti che definiscono in gioco netto, di alto livello tecnico e atletico. Ottime le prove dei nuovi acquisti, con Hernandez, Grandis e Lorusso tutti a rete ben supportati da un ottimo gioco di squadra.



Una compagine quasi totalmente rinnovata quella scesa in campo, che andrà in trasferta domenica 4 settembre sul campo del Chieti per un inizio di Campionato scoppiettante.



ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale, Panaro, Minchillo, Ruggieri, Grandis, Fiora, Antogiovanni, Bentos, Sergio, Hernandez.

Panchina: Castelli, Modesti, Donatelli, Gallo, Iacullo, Maione, Calemme, Mocano, Lorusso.



TERMOLI CALCIO 1920

Mora, Cavaiola, Carrozzino, Di Stefano, Pesce, Cestaro, Lorusso, Cigliano, Filogamo, Romano, Carnevale.

Panchina: Bigotti, Nunziata, Susi, Pipino, Conte, D'Errico, Nardelli, Ciofi, Carnicelli.



LA TERNA ARBITRALE

Di Mario (Ciampino), Lanzellotto (Roma 2), Serra (Tivoli)