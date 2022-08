Caterina Cerroni candidata Pd alla Camera dei deputati apre la campagna elettorale ad Agnone

Start.. si parte con la campagna elettorale, Caterina Cerroni, originaria di Agnone, e' una dei quattro capilista under 35 schierati dal Partito democratico in vista delle prossime elezioni politiche, sarà la capolista nel collegio plurinominale della Camera in Molise e candidata a seconda in lista nel collegio di Roma che si chiama Lazio 1 P03.

Alle ultime elezioni europee è stata la più giovane candidata del Pd. Oggi guida i Giovani dem. Dal 2018 al 2021 è stata vicepresidente della Unione Internazionale della Gioventù Socialista (IUSY). È stata alla guida del network mondiale social democratiche

Sabato 27 Agosto alle ore 19 sarà ad Agnone presso la sede del PD in via Matteotti 11 per un primo incontro con amici, volontari, amministratori, cittadini.