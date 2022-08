Grave lutto ad Agnone: Muore in un tragico incidente stradale la nota attrice Paola Cerimele

SAN GIOVANNI LIPIONI-CASTELGUIDONE. Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi oggi sulla Trignina. Due le vetture coinvolte. Nell'incidente è deceduta Paola Cerimele di 48 anni di Agnone e ferito in maniera grave un uomo. Paola Cerimele da tutti conosciuta e' una nota attrice e fondatrice della Compagnia stabile del Molise. La notizia rimbalzata di bocca in bocca ad Agnone dove vivono i familiari ha sconvolto l'intera comunità che si stringe in un abbraccio collettivo intorno alla famiglia sconvolta dal dolore per la immensa e prematura perdita

L'uomo invece versa in condizioni gravi ed è stato trasferito d'urgenza al San Pio di Vasto in codice rosso. L'incidente è avvenuto al confine tra i territori di San Giovanni Lipioni e Castelguidone.

Sul posto i Vigili del fuoco di Agnone e Ortona, i sanitari del 118 e i Carabinieri del Radiomobile di Vasto.

Traffico momentaneamente bloccato per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.

Il cordoglio del sindaco di Agnone, Daniele Saia:

"E poi ci sono quelle notizie che quando arrivano ti colpiscono dritte nel cuore. La nostra comunità piange un’altra vittima della strada, un’altra ancora.

L’attrice Paola Cerimele ci ha lasciati qualche ora fa. Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando. A Paola va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver portato tra le stelle il nome di Agnone, grazie alla sua immensa dote artistica frutto di studio, passione e impegno. Donna caparbia, determinata. Aveva recitato in famosi film diretti da registi come Sergio Castellitto e Giulio Base. Da sempre legata alle sue origini, Paola aveva deciso di investire qui in Molise fondando la Compagnia Stabile di recitazione.

La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile. A tutti i suoi cari le più sentite condoglianze."

Sentite condoglianze alla famiglia