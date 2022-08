Concorsi alla RAI 2022 per diplomati, impiegati e assistenti di redazione

La RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha pubblicato due concorsi 2022 per impiegati e assistenti di redazione, rivolti a diplomati.

Si prevede l’inserimento in Azienda di un totale di 35 giovani under 30, n. 25 impiegati;

n. 10 assistenti di redazione, mediante contratto di apprendistato professionalizzante. In base alle esigenze aziendali, gli impiegati selezionati potranno essere assegnati presso le sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale.

I vincitori della procedura per assistenti di redazione saranno destinati, a seconda delle esigenze produttive dell’Azienda, nelle Redazioni delle diverse Testate giornalistiche situate sul territorio nazionale (Italia).

Come riportato sui rispettivi avvisi di selezione, indichiamo le responsabilità e le mansioni dei due profili da reclutare:

IMPIEGATO

Svolge diverse tipologie di attività amministrative, a contatto con i referenti delle diverse strutture aziendali e con i collaboratori esterni. In relazione al livello di competenza, può essere preposto ad un’area specialistica di attività (a titolo esemplificativo: personale, controllo, legale, fiscale) e/o al coordinamento di altri impiegati.

ASSISTENTE DI REDAZIONE

Nell’ambito delle redazioni giornalistiche, si occupa di tutte le attività organizzativo-amministrative e di segreteria e svolge attività di supporto alla realizzazione dei prodotti giornalistici, anche utilizzando le tecnologie informatiche, come ad esempio:

acquisizione ed invio file di diversi formati, con immissione degli elementi essenziali per l’identificazione, “metadatazione”;

elaborazioni materiale audio/video, quali scalettatura, messa in sequenza, assemblaggio, compattamento, finalizzazione dei prodotti per il web;

ricerca contenuti all’interno e all’esterno del sistema di produzione del TG.

A seconda del livello di esperienza e competenza maturata, può gradualmente specializzarsi in attività organizzative e di pianificazione degli eventi (“produttore di testata” / programmista multimediale, che, a titolo esemplificativo, organizza tutte le attività connesse a importanti reportage o eventi sportivi, eventi di cronaca e di attualità di rilievo ecc.). Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese.

REQUISITI GENERALI

Possono partecipare alle selezioni RAI i cittadini italiani, dell’Unione Europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Di seguito i requisiti necessari per candidarsi ad entrambi i concorsi. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza degli avvisi di selezione, oltre che durante l’intero svolgimento del procedimento selettivo e all’atto dell’eventuale assunzione:

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore;

solo per gli aspiranti assistenti di redazione: patente di guida automobilistica di categoria B.Alle procedure selettive potranno accedere i candidati (i primi 625 aspiranti impiegati e i primi 250 concorrenti al posto di assistente di redazione), individuati sulla base di un punteggio determinato dalla valorizzazione dei titoli che seguono:

IMPIEGATI

voto di diploma (da 0 a 20 punti);

solo uno dei seguenti diplomi quinquennali di scuola media secondaria superiore (15 punti):

– Istituto Tecnico Settore Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing (nuovo ordinamento);

– Istituto Tecnico per il Commercio (vecchio ordinamento);

– Istituto Professionale – Servizi Commerciali (nuovo ordinamento);

– Istituto Professionale per il Commercio (vecchio ordinamento);

conoscenza della lingua inglese attestata dagli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione, secondo i criteri standard adottati nell’ambito dell’Unione Europea (massimo 12 punti).

ASSISTENTI DI REDAZIONE

voto di diploma (da 0 a 20 punti);

conoscenza della lingua inglese attestata dagli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione, secondo i criteri standard adottati nell’ambito dell’Unione Europea (massimo 12 punti).

Il superamento dello step della valutazione dei titoli è condizione per l’ammissione alla I Fase del percorso selettivo. La procedura selettiva sarà dunque strutturata nei seguenti due momenti:

I Fase preselettiva – Multiple choice, da remoto.

II Fase: colloquio tecnico e colloquio conoscitivo-motivazionale, in presenza.

La prima fase di selezione verrà svolta a distanza, da remoto, servono computer, webcam, connessione a internet, smartphone o tablet.

La seconda fase di selezione (colloquio) si svolgerà a Roma. La selezione si svolgerà nel corso del primo semestre 2023. Le specifiche date verranno rese note tramite mail ai candidati e con pubblicazione sul sito web RAI lavora con noi.

Le domande di ammissione ai concorsi RAI 2022 per impiegati diplomati e assistenti di redazione, devono essere presentate entro le ore 12.00 del 23 settembre 2022 esclusivamente per via telematica, collegandosi al link di seguito, previa registrazione (oppure login, se già in possesso di credenziali).

Dopo aver cliccato sulla selezione di proprio interesse, i candidati dovranno compilare un modulo online. Si segnala che anche chi ha già inserito il proprio curriculum vitae sul sito deve aderire all’iniziativa compilando comunque l’apposito form.