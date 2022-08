Paziente dializzato fuori sede trova assistenza presso il reparto Emodialisi di Isernia. I ringraziamenti al responsabile dell'equipe, dott Venditti e ai suoi collaboratori

Ignazio La Rocca, paziente dializzato residente a Roma , momentaneamente a Poggio Sannita dove di solito trascorre le vacanze estive , per grave carenza del personale non ha potuto praticare il trattamento emodialitico presso il nosocomio agnonese, il San Francesco Caracciolo e ha trovato successivamente assistenza presso il reparto Dialisi dell'ospedale Veneziale di Isernia con personale “sia pure ridotto” afferma il signor La Rocca.

Con questa sua lettera intende ringraziare il dirigente del reparto dott. Venditti, la dott.ssa Mastrovita Margherita, il dott. De Stefano Filippo

Ecco la lettera:

È noto a tutti che il nostro Servizio Sanitario nazionale soffre di parecchi problemi, il principale dei quali è senza dubbio

la oramai cronica mancanza di personale, sia medico che infermieristico. Nella nostra realtà alto molisana, ha fatto notizia la impossibilità di usufruire della Dialisi nel reparto dell’ospedale S. F. Caracciolo di Agnone da parte dei non residenti. Orazio

la Rocca, nativo di Poggio Sannita, ha più volte denunciato sui quotidiani molisani questa vera e propria stortura, a cui nessuno ha saputo nel corso di questa estate porre rimedio. Mancanza di personale infermieristico, questa la ragione della mancata prestazione

che ha impedito allo stesso di soggiornare a Poggio Sannita a partire dall’inizio del mese di luglio.

Per fortuna, però, a volte la buona volontà e la professionalità sono in grado di alleviare le sofferenze di chi si rivolge alle

nostre strutture. Così è stato questa volta e pertanto mi corre l’obbligo di rendere il dovuto ringraziamento a chi mi ha consentito di ricevere le prestazioni occorrenti.





Il mio “calvario” iniziato con il rifiuto da parte dell’ospedale di Agnone, ha trovato termine quando sono stato accolto nel reparto

di Dialisi dell’ospedale Veneziale di Isernia. Sia pure con il personale ridotto, la struttura di cui è Responsabile il

dott. Venditti, coadiuvato dai colleghi dott.ssa Mastrovita Margherita, dott. De Stefano Filippo e

è riuscita ad assicurare le prestazioni di cui necessitavo

dal giorno 17-08-22 al giorno 02-09-22

Un eloquente esempio di professionalità, di attaccamento al lavoro!





Anziché arrendersi alla oramai generalizzata tendenza al lamento, i sanitari operano avendo come unico ed insostituibile fine il

bene di chi si rivolge alla struttura.





Segnalo tutto ciò, non soltanto per tributare un doveroso ringraziamento ai sopra citati, ma soprattutto per rendere edotto chi

di dovere su fatto che esistono anche nella sanità molisana esempi di virtuosa operosità.





Orazio La Rocca