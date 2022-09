Â  Carabinieri di Isernia â€“ Truffe online, compra una cassa acustica per 100 euro, mai ricevuta. Denunciata una persona

Isernia: Carabinieri di Isernia – Truffe online, denunciata una persona. Prosegue a tutto campo l’opera dei Carabinieri della Compagnia di Isernia per contrastare i più disparati fenomeni delittuosi, tra cui anche quelli relativi alle cosiddette truffe online. In particolare i militari della Stazione di Cantalupo del Sannio, all’esito di immediate indagini sviluppate dopo la querela presentata dalla vittima, hanno individuato il presunto responsabile di una truffa online, ossia una donna residente nella provincia di Treviso. In particolare il malcapitato, dopo aver contattato l’inserzionista di un annuncio presente su un sito internet relativo alla vendita di una cassa acustica, definiva l’acquisto ed effettuava il relativo pagamento di euro 100 mediante la ricarica di una carta postepay. Solo dopo diverse settimane l’acquirente, non avendo ricevuto il prodotto, si è reso conto di essere stato vittima di una truffa ed ha sporto querela presso il Comando dell’Arma. Nonostante le oggettive difficoltà di individuare chi si celi dietro un Nickname, l’attività investigativa e l’impegno dei militari ha consentito di smascherare il presunto autore. Isernia, 30.08.2022.