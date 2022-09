Prefettura Isernia: Indicazioni concernenti la vigente normativa in materia di propaganda elettorale

In vista delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022, si è tenuta oggi, in Prefettura, una riunione presieduta dal Vice Prefetto Vicario, dottoressa Maura Nicolina Perrotta, alla presenza delle Forze dell’Ordine e dei locali rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici.

Nell’occasione sono state fornite opportune indicazioni concernenti la vigente normativa in materia di propaganda elettorale, al fine di consentire un corretto e sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto, di osservanza delle norme e delle consuetudini elettorali, a garanzia, altresì, della tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Al riguardo, si comunica che il documento è consultabile sul sito internet di questa Prefettura, nell’apposita sezione dedicata alle elezioni politiche 2022:

http://www.prefettura.it/isernia/contenuti/Circolari_e_pubblicazioni-14415288.htm

IL CAPO DI GABINETTO

(Caso)