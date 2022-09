Servizio Civile Ambientale si cercano quattro giovani (18/28 anni ) per servizio di un anno presso la sede di Arteteca Molise in agro di Guardiaregia (CB), tra torrenti, boschi e campagna

Nell'ambito del bando emanato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di operatori da impiegare in programmi di Servizio Civile Ambientale, quest'anno sarà possibile candidarsi anche per il progetto "Piantiamo il futuro", promosso dalla Fondazione Amesci insieme con Arteteca Molise APS!











Si cercano quattro giovani (18/28 anni) che presteranno servizio per un anno presso la sede di Arteteca Molise in agro di Guardiaregia (CB), tra torrenti, boschi e campagna, i quali abbiano a cuore la tutela della biodiversità e che desiderino contribuire a costituire, sviluppare e curare un piccolo giardino conservativo dei frutti molisani, formandosi e operando tra frutteti, orti e zone incolte da recuperare, incontrando coltivatori, contadini, esperti di botanica, agricoltura e molto altro, insieme a partner qualificati come Arca Sannita, Molino Cofelice, Il Cuoco delle Menadi.







Riconoscere e classificare alberi, digitalizzare frutti e foglie, piantare essenze aromatiche, seguire semina, mietitura e lavorazione dei cereali, progettare un orto, intervistare contadini e produttori, visitare giardini e fattorie, sono solo alcune delle attività da condividere e svolgere insieme!







Sul sito della Fondazione Amesci sono presenti tutte le informazioni per leggere il progetto e per esprimere la propria candidatura: urly.it/3pqhd .





Per l'invio della domanda è necessario essere in possesso delle credenziali SPID e quindi procedere alla trasmissione adoperando unicamente la piattaforma DOL (domanda online) raggiungibile al seguente link: domandaonline.serviziocivile.it





Il termine per candidarsi è alle ore 14.00 del 30 settembre 2022.







Per ulteriori informazioni:





Arteteca Molise APS