Alle ore 17.30 circa di oggi, mentre presso la Sala operativa di Protezione civile della Prefettura era in corso un vertice sullo stato delle ricerche in atto, è stata ritrovata a Larino la persona scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri in quel Comune.

Vivo ringraziamento va rivolto a tutte le componenti del soccorso intervenute.

Campobasso, 8 settembre 2022