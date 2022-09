Lotito in visita alla Lai di Isernia: "Una grande realtÃ  molisana".

Nuova visita a Isernia per il candidato al Senato nel collegio Uninominale Molise Claudio Lotito che stamattina ha incontrato i lavoratori e i responsabili della Cooperativa L.A.I. Lavoro anch’io.

Il Presidente

Lotito, che già ieri a Termoli ha evidenziato quanto sia necessaria e importante una società che investe sul talento e sull’impegno delle persone diversamente abili, si è confrontato con il Presidente Nino Santoro il quale gli ha mostrato i pregevoli lavori in ceramica realizzati negli anni utilizzando varie tecniche. La Lai mette a disposizione dei ragazzi un laboratorio altamente specializzato con operatrici o operatori specializzati nel settore della ceramica. Il laboratorio è diviso in varie sezioni di lavoro: tecnica di impasto e di manipolazione della argilla, sezione decorativa e di progetto, essiccazione, smaltatura per immersione e cottura, esposizioni prototipi e materiali eseguiti.

Al termine della visita, nella quale è stato accompagnato dall’altra candidata Filomena Calenda, i lavoratori della Lai hanno omaggiato Lotito con un presente particolarmente apprezzato e gradito che simboleggia la qualità dei lavori prodotti e gli sforzi di una cooperativa sociale che è un'eccelenza nel sostegno alle persone diversamente abili per la loro integrazione sociale e lavorativa. "Una grande realtà molisana" ha commentato Lotito.