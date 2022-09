Meteo: Temperature, fuori dagli armadi gli abiti piÃ¹ pesanti, Ã¨ in arrivo una svolta fredda

Addio Estate! Sta arrivando il momento di tirare fuori dagli armadi degli abiti più pesanti a causa di una svolta fredda che interesserà nei prossimi giorni tutto il nostro Paese, da Nord a Sud.

L'anticiclone africano Bacco, che in questi ultimi giorni ha fatto proseguire l'Estate, specie al Sud, inizia a sentire il peso delle insidie atlantiche che ne approfitteranno per avvicinarsi sempre più minacciose al nostro Paese.

Già nelle prossime 24/48 ore avremo infatti un generale peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni del Nord e su parte del Centro che determinerà un primo seppur ancora timido calo termico dovuto principalmente ai capricci del meteo, in quanto i venti rimarranno ancora orientati principalmente dai quadranti meridionali: dai quadranti meridionali, lo ricordiamo, non arriva mai aria fredda, al contrario di quando i venti arrivano da quelli settentrionali. E sarà proprio da Nord che tra la serata di Venerdì e la successiva notte è atteso l'arrivo verso l'Italia di un blocco di aria molto fredda che dilagherà in forma più evidente poi con l'inizio del weekend.

Sabato sarà la giornata della svolta climatica in quanto passeremo in un batter d'occhio da un contesto estivo ad uno praticamente autunnale.

Sotto lo sferzare di venti freddi di Bora, infatti, le temperature crolleranno sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche, scendendo anche di oltre 10°C: su questi settori passeremo verosimilmente da valori prossimi ai 30°C a temperature che a fatica riusciranno a raggiungere la soglia dei 20°C.

Ma il calo termico si farà sentire stavolta pure al Sud, specialmente da Domenica 18 quando tutto il Paese si sarà ormai definitivamente liberato di questo caldo anomalo fuori stagione, trovandosi avvolto in un'atmosfera tipicamente autunnale.