SOA Sindacato.Consiglio Regionale ancora in ferie .Pensano ai loro partiti per la campagna elettorale delle politiche.

È semplicemente vergognoso l'atteggiamento della politica molisana che abbandona completamente le esigenze del territorio per svolgere una campagna elettorale per le politiche alquanto deleteria .

Alcuni consiglieri regionali e assessori sono anche candidati a camera e senato , altri hanno deciso di girare in lungo e largo la regione , promettendo impegno , serietà e risoluzione dei problemi , intanto la nave sociale sta cadendo a picco.

Irresponsabilitá e menefreghismo regnano sovrani sul nostro territorio mentre la popolazione continua a pagare su malasanità, disoccupazione e altre gravi condizioni .

Uno spettacolo indecente la campagna elettorale sulle politiche con candidati nazionali che prendono come al solito il Molise come terra di conquista .Imbottiscono di pubblicità giornali televisioni e social con spot ridicoli a suon di denaro e promettono di risolvere tutto perché di colpo hanno preso a cuore questa regione.

Una presa in giro per l'intelligenza dei Molisani e una grande offesa per la dignità collettiva.

Come SOA Sindacato Operai Autorganizzati presente da anni sul campo per le lotte sui diritti dei lavoratori, famiglie , disoccupati , malati e anziani ,denuncia nuovamente all'opinione pubblica, questi atteggiamenti scellerati della politica nostrana che ancora una volta carica il fardello sulla schiena delle persone, non per il bene collettivo ma per affari partitici e piú delle volte personali.

Per il

SOA

Sindacato Operai Autorganizzati Molise

Andrea Di Paolo

Campobasso, 15 Settembre 2022