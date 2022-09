Elezioni 2022: M5S presenta i suoi candidati ad Agnone. Antonio Federico: il voto al M5S non e' un voto utile ma giusto

In chiusura della campagna elettorale oggi ad Agnone i candidati del M5S hanno incontrato i cittadini. I candidati due uomini e due donne, volti assolutamente nuovi nel panorama politico molisano, I quattro tutti molisani, provenienti da vari campi professionali. Presente il coordinatore del M5S molisano, ex consigliere regionale di minoranza e parlamentare uscente, Antonio Federico. Inoltre erano presenti i consiglieri regionali Andrea Greco, e Vittorio Nola.

E' stato allestito un gazebo in piazza Unità d'Italia senza grossi sfarzi e i candidati si sono presentati motivando cio' che li ha spinti a candidarsi e sono: Belmonte Annamaria e Casmirro Pasquale candidati alla camera dei deputati colleggi plurinominali, Di Palma Riccardo camera uninominale, e per il Senato Maria Del Mirto collegio plurinominale e Balducci Ottavio uninominale.

Il coordinatore Federico ha spiegato le motivazioni della mancata fiducia a Draghi e la conseguente spaccatura dell'alleanza con il partito democratico “ sono venuti meno i presupposti per un rapporto di leale confronto , l'agenda progressista messa in campo con il partito democratico veniva boicottata dall'esterno e indebolita anche dall'interno con Luigi di Maio e tutta la sua corrente, ma l'agenda progressista ad un certo punto e' stata tradita, ecobunus 110%, reddito di cittadinanza, salario minimo garantito, transizione ecologica,punti essenziali dell'agenda per noi irrinunciabili e su questo abbiamo voluto mantenere il punto e questo ci sta premiando” ha detto, rispondendo alla domanda sulla mancata fiducia al Governo Draghi e alla mancata alleanza elettorale e di programma con il PD e continuava “ Con l'attuale classe dirigente del Pd, non ora ne' in futuro sarà possibile la ripresa di un eventuale confronto”

Andrea Greco consigliere regionale ha cosi commentato “Era importante esserci oggi , per far conoscere i nostri candidati. In questa tornata elettorale la vera partita si gioca comunque tra Letta e Conte

Letta ha troncato una alleanza che poteva effettivamente sbarrare la strada alle destre e solo la risalita del M5S puo' arginare l'avanzata della destra. Ma il voto al M5S deve essere non un voto utile a fermare le destre ma va votato perchè ha portato a termine 80% dei programmi elettorali ad esempio se penso a misure straordinarie come il superbonus110% oppure il Rdc che tutti attaccano, ma in questa comunita ci sono 150 percettori di reddito di cittadinanza che mi raccontano che solo il RDC gli ha consentito di curarsi per esempio”