Pd, il j'accuse di Laura Venittelli: ringrazio Letta di non ripresentarsi al prossimo congresso,ma non è sufficiente, dovreste dimettervi dal parlamento

All'indomani delle elezioni, Laura Venittelli, ex deputato del Pd e Presidente dell'Associazione La Casa dei diritti, lancia senza mezzi termini il suo J'accuse al segretario nazionale del Pd Enrico Letta e all'intero gruppo dirigente sulla “rottura del campo largo”, prospettiva politica lungimirante" sulla gestione del partito e sulla composizione delle liste elettorali e afferma: “ La scelta dell’attuale gruppo dirigente, attento solo al proprio posizionamento o “salvataggio” personale, ha portato l’intero centrosinistra a una debacle storica, senza precedenti e della quale certamente non è solo lei responsabile, ma i tanti “capi corrente”, già ministri, che hanno portato questo partito al peggiore risultato della sua storia politica.”

Avrei voluto e forse dovuto scrivere questa lettera aperta all’indomani della “rottura del campo largo”, prospettiva politica lungimirante su cui tanti di noi, soprattutto sui territori, hanno lavorato negli ultimi tre anni, pensando che l’apertura del campo riformista potesse dare una speranza all’Italia, a quell’Italia ferita dalle disuguaglianze e dal disagio sociale di cui, purtroppo, soltanto in pochi parlano. Eppure quel campo largo che molti di noi auspicavano si è dissolto con la “non fiducia al Presidente Draghi”.

Quello che avrei voluto chiedere è: se la NON fiducia a Draghi è stato l’elemento “impeditivo” e “ostativo” del campo largo… come mai si è stretto l’accordo con il cartello radicale Bonelli-Fratoianni, con la delegazione parlamentare di Sinistra Italiana che per ben 52 volte ha negato la fiducia a Draghi?

La scelta dell’attuale gruppo dirigente, attento solo al proprio posizionamento o “salvataggio” personale, ha portato l’intero centrosinistra a una debacle storica, senza precedenti e della quale certamente non è solo lei responsabile, ma i tanti “capi corrente”, già ministri, che hanno portato questo partito al peggiore risultato della sua storia politica.

Capi corrente- ministri o ex ministri che hanno trattato e continuano a trattare il partito come un’azienda privata nella quale le decisioni sono assunte di forza dal CdA e imposte agli azionisti (militanti, iscritti e attivisti).

Liste di candidati presentate dai territori e completamente stravolte, falcidie di parlamentari che hanno comunque rappresentato un pezzo di storia di questo partito, imposizioni dei privilegiati solo nei primi posti dell’uninominale per garantire ministri, mogli di ministri, cerchi magici appartenenti alle singole correnti.

Affermazioni che certo non nascono da ambizioni personali, poiché dal 2018 in avanti i miei orizzonti si sono rivolti al sociale, non più nutrendo propositi di candidature personali in parlamento.

Il Partito democratico va rifondato, rifondato senza i capi corrente e soprattutto senza più parcellizzazione di potere interno, che hanno contribuito a rendere il Pd un partito privo di anima, un partito che non parla alle classi sociali più deboli, un partito senza idee e senza “visione”.