Domani, 29 settembre 2022 alle ore 11.00 in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, presso la Chiesa dei “SS.Bartolomeo e Paolo” sita in questa via Tiberio, verrà celebrata una Santa Messa officiata da Don Franco D’Onofrio, Vice Cappellano della Polizia di Stato, alla presenza di autorità civili e militari.

Campobasso, 28 settembre 2022