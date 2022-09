Politiche 2022: Fuori Cerroni dentro Lancellotta, dietrofront del Ministero. Il centrodestra fa cappotto in Molise

Doccia fredda per il Partito Democratico. Il Ministero degli Interni ha riassegnato, dopo nuovi riconteggi, il seggio del Proporzionale della Camera che era stato dato, in un primo tempo, al Partito Democratico e a Caterina Cerroni. Il seggio è stato ora assegnato a Fratelli d’Italia che elegge in tal modo Elisabetta Lancellotta.

Dunque se tutto viene confermato in Molise il centro destra fa il pieno: i deputati eletti in regione sono Lorenzo Cesa e Elisabetta Lancellotta alla Camera e Claudio Lotito e Costanzo Della Porta al Senato.

La nuova composizione è presente sul sito Eligendo del Ministero degli Interni.