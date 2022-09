Belmonte del Sannio: Offese al Comune su Facebook, la Sindaca Di Primio denuncia gli autori dei post, chi ha condiviso e chi ha apposto il proprio like

Offese all'ammministrazione comunale su Facebook, la giunta comunale autorizza il primo cittadino a querelare le persone che hanno postato le accuse. Succede a Belmonte del Sannio comune in provincia di Isernia

"Giorni addietro questa Amministrazione ha depositato presso la Polizia Postale di Isernia una Denuncia-Querela, allegando alla stessa gli screenshot dei Post pubblicati su Facebook, con i quali numerosi utenti hanno “diffamato” l’operato di questa Amministrazione Comunale.

Le foto ed i commenti sono deliberatamente offensivi, travalicano palesemente il diritto di critica, pertanto la Procura della Repubblica di Isernia valuterà tutte le responsabilità penali dei soggetti coinvolti; sia verso coloro che hanno pubblicato i post, ma anche verso chi ha condiviso con il proprio commento o apponendo i Like su dette pubblicazioni, configurandosi cosi ope legis per quest’ultimi, un concorso diretto nella fattispecie delittuosa.

Naturalmente ci si costituirà anche “parte civile” nel celebrando dibattimento, affinché i colpevoli dovranno risarcire economicamente gli esosi danni all’immagine arrecati alle persone ed all’Ente rappresentato"

Questo quanto dichiara la sindaca di Belmonte del Sannio, Anita Di Primio che prosegue nel racconto dei fatti accaduti: .

"Com’è ovvio che sia, la suddetta denuncia verrà integrata qualora verranno pubblicati e commentati ulteriori post su Facebook che, da oggi in poi, saranno ritenuti anch’essi offensivi e diffamatori.

Siamo rammaricati. Non volevamo giungere a questo. Però quando la critica è sterile, pretestuosa ed è intrisa solo da “rivalità” politiche, non si può fare altro che demandare agli organi di Giustizia i fatti per essere colà valutati.

Si coglie occasione per ribadire che gli uffici del Comune sono aperti al pubblico per ricevere le istanze dei cittadini, così come sono attive due caselle mail (una Pec e una Ordinaria), riportate sulla homepage del sito Internet del Comune, ove poter far giungere le proprie richieste, le quali, nei limiti del possibile e con le risorse finanziarie a disposizione, cercheremo di risolvere, così come d’altronde è stato fatto sino ad ora.

P.S. ”In questi giorni, sulla medesima pagina Facebook, un utente (estraneo al gruppo di maggioranza di questa Amministrazione) ha pubblicato circa 800 foto recenti del nostro bellissimo paese, tra cui moltissime del centro storico. Non si può non notare che in nessun fotogramma si intravedono escrementi di animali, serpenti, folte vegetazioni, fogliame a terra, sporcizia, spazzatura, fazzoletti di carta, bottiglie di plastica, ecc.., ossia neanche l’ombra del minimo residuo di spazzatura; pertanto, se in circa 800 foto non si intravede niente che possa essere indice di sporcizia o altro, si conferma la tesi per cui le polemiche afferenti la cattiva gestione sulla pulizia del nostro paese sono deliberatamente dolose ed in cattiva fede.

Le splendide foto pubblicate che mostrano, tra l’altro, la completa pulizia delle vie cittadine, inorgoglisce questa Amministrazione, la quale coglie occasione per ringraziare in primis i cittadini che abitano in loco, i quali contribuiscono in prima persona a tenere pulita la nostra comunità, ed infine, per ringraziare i dipendenti comunali che, con grossi sacrifici, svolgono numerose mansioni, comprese quelle della pulizia delle strade cittadine.”