Isernia, Parcheggi a pagamento: Il Tribunale dà ragione al Comune contro la A.J. Mobilità

Tale esito rappresenta un primo tassello giuridico importante, in favore del Comune, per proseguire nell’iter che l’amministrazione comunale intende definire, entro tempi ristretti, con l’obiettivo di realizzare nella città di Isernia una “nuova visione del diritto alla mobilità", che non dovrà più prevedere le soste blu.

Per questo risultato il Sindaco ringrazia, in particolare, l’assessore agli affari legali, avv. Ovidio Bontempo, e l’Ufficio Legale del Comune, nella persona dell’avv. Alda Colesanti, per l’impegno e la professionalità profusi al fine della favorevole risoluzione del contenzioso, in questa delicata e importante fase della vicenda.