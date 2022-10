Castiglione MM: Prevenzione tumore al seno, Il Municipio si llumina di rosa,

Il Comune di Castiglione Messer Marino ha aderito anche quest’anno alla Campagna Nastro Rosa promossa da Anci e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.



Simbolo della campagna è un nastro rosa incompleto, a rappresentare l’urgenza di trovare nuove cure per le donne colpite dalle forme più aggressive della malattia.



La notte di sabato 1 Ottobre la facciata del Comune sarà, infatti, illuminata di rosa per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione in ambito oncologico.