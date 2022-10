Trent'anni di" Puliamo il mondo" per un clima di pace.

Nel prossimo fine settimana, da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre, torna la storica campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo”, giunta quest'anno alla sua trentesima edizione. Il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo vede coinvolti, in Italia, circa 350 mila volontari e 1000 comuni.

In Molise sono previsti eventi in 5 Comuni.

Pietracatella - puntuale da tantissimi anni - aderisce alla manifestazione, che si terrà sabato 1 ottobre in Piazza De Andrè (Belvedere); il ritrovo dei volontari sarà alle 9.30 in Via Fontanelle – sala consiliare.

Sempre sabato 1 alle 15.30 a Trivento la pulizia del costone in Via Codarda, in pieno centro storico, vedrà coinvolti gli stranieri residenti nel comune. Il protagonismo dei cittadini infatti non conosce confini, sono stati pertanto individuati luoghi in cui i diritti e l'accoglienza non sono negati a nessuno, che sia in fuga da una guerra, dagli effetti dei cambiamenti climatici o semplicemente in cerca di un futuro migliore; i diritti e l’accoglienza si creano anche con un ambiente urbano più pulito. Nel centro trignino l'evento è organizzato dai cittadini che stanno costituendo l'associazione centro storico, insieme con la Congeav e il patrocinio del Comune.

A Montefalcone sabato 1 ottobre, e a Fossalto, domenica 2, oltre alla pulizia di un’area verde, è previsto - grazie al contributo di Ecotyre - il ritiro di pneumatici fuori uso.

A Campobasso domenica 2 alle 9,30 a Bosco Faiete l’evento vedrà la partecipazione della Sea Servizi e Ambiente Campobasso, delle Guardie Ambientali Campobasso, dei volontari della Croce Rossa - comitato regionale del Molise, del Circolo Legambiente di Campobasso e di una squadra di volontari migranti ospiti del centro di accoglienza "Cascina Garden".