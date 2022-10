Scuola Welcome Day: A Federica Chiarizio va il primo premio per il concorso del nuovo logo dell'istituto omnicomprensivo di Agnone

Welcome Day per gli studenti delle scuole agnonesi, oggi presso L'Itis. Tutti gli studenti , dalla scuola primaria alle superiori, con i docenti, i genitori e i familiari hanno preso parte alla giornata che celebra il benvenuto a scuola. La giornata e' stata introdotta dalla dirigente Tonina Camperchioli dell'istituto Omnicomprennsivo di Agnone, la quale ha portato il saluto e l'augurio di buon lavoro a docenti e studenti per l'anno scolastico 2022-2023 appena cominciato. A dare il benvenuto agli studenti il presidente della provincia Alfredo Ricci e il sindaco di Agnone Daniele Saia.

La giornata e' trascorsa tra canti, poesie, declamazioni da parte degli scolari. Infine la premiazione agli studenti che hanno partecipato, dopo un corso di formazione, al concorso per gli elaborati grafici per il nuovo logo dell'Istituto omnicomprensico di Agnone. Sono stati attribuiti vari premi compreso quello alla simpatia a un bambino della primaria che ha elaborato un logo con un caciocavallo, e un premio per la professionalità ma il primo premio lo ha vinto una studentessa che frequenta L'itis, il secondo anno, Federica Chiarizio, che ha riprodotto nel logo che caratterizzerà l'istituto omnicomprensivo di Agnone, una campana.

Gli elaborati sono stati vagliati da una commissione costituita, dalla dirigente dell'Istituto agnonese, dal presidente della provincia Ricci, dal sindaco di Agnone Saia e dallo scultore Ettore Marinelli, della famosa fonderia delle campane agnonesi.