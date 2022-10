CISLFP: Serata-Evento :“Una Voce nel Silenzio” …per non dimenticare gli eroi dei nostri ospedali

Sabato sera dalle ore 20:00 a San Giuliano del Sannio (CB) nella tendostruttura 1800 posti in Via G. Marconi una serata speciale per testimoniare la nostra gratitudine e stima al senso del dovere, all’amore adoperato senza un tornaconto personale, mettendo a rischio la propria vita e quella dei loro cari, a medici e infermieri che nei periodi più bui della pandemia 2020 sono stati la nostra ancora di salvezza.

Una serata di premiazione con targhe di riconoscimento ai nostri “eroi”

Una serata di musica e riflessioni sulle dinamiche e tematiche connesse al covid 19.

Una serata stimolo per ripartire tutti insieme verso nuovi orizzonti.

La pandemia 2020 ci ha messo tutti a dura prova. Ci ha costretti a rinunciare al nostro normale vivere quotidiano e a vedere le cose in modo diverso rispetto al passato.

Fortunatamente grazie alla scienza, abbiamo superato i momenti peggiori.

Abbiamo pianto i nostri cari e quanti non sono riusciti a debellare questo maledetto virus.

Abbiamo però…e fortunatamente,gioito, quando grazie ai nostri medici e ai nostri infermieri, molte vite sono state salvate.

Quale occasione migliore per ringraziarli?

Obiettivo della serata:

“Rinascere”, determinare una nuova visione della vita.

Una serata ideata grazie anche alla fattiva collaborazione dell’associazione culturale “Rinascerò” di San Giuliano del Sannio,patrocinata dalla Provincia di Campobasso e da Comune di San Giuliano del Sannio.

“UNA VOCE NEL SILENZIO” avrà come Testimonial d’eccezione, il Maestro Roby FACCHINETTI, icona storica della musica italiana che tanto si è adoperato nei mesi bui nell’anno 2020.

Occasioni importante in questa serata sarà la tavola rotonda organizzata dalla FP CISL Abruzzo Molise che avrà tra i moderatori Ercole Fragasso (Giornalista Lazio) e Tonino Danese (giornalista Molise); tra gli interventi Gen. Lupini (Comandante della Croce Rossa Italiana); Francesca Colavita (ricercatrice Spallanzani Roma), Vincenzo MENNUCCI (Segretario Generale CISL FP AbruzzoMolise) e Maestro Roby Facchinetti;

Il momento della premiazione alle categorie interessate ed il riconoscimento della cittadinanza onoraria del Maestro Roby FACCHINETTI da parte del Comune di San Giuliano del Sannio con intrattenimento musicale del Maestro Roby Facchinetti per quanto da Lui deciso e intrattenimento musicale della cantante Renata Marano con il gruppo musicale “Emozioni d’Autore”

La CISL FP Coordinamento Territoriale Molise, ringrazia per la cortesia ed in attesa anche di una Sua cortese presenza all’evento, porge distinti saluti.

Campobasso, 03 Ottobre 2022

Il Coordinatore Territoriale CISL FP Molise

Mario DELLA VENTURA