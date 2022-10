"Giù le mani dalla sanità pubblica", convegno ad Agnone organizzato dall'Associazione un altro Molise è possibile

"Riprendono i nostri appuntamenti per discutere insieme alla cittadinanza molisana della riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

La sanità pubblica la si difende se ritorna ad essere uno strumento di risoluzione, efficace e di qualità, dei problemi delle persone.

Ci vediamo ad Agnone l'8 ottobre, alle ore 16:00, presso il Palazzo Bonanni. Questo è l'annuncio dell'Associazione “Un altro Molise è possibile”

Precedentemente l'Associazione ha organizzato altre assemblee pubbliche aventi come oggetto la riorganizzazione della sanità in Molise, a Termoli e Guglionesi , in cui un gran numero di cittadini hanno preso parte attiva



Sabato 8 ottobre ad Agnone parteciperanno l'amministrazione comunale, attivisti provenienti da tutta regione, Termoli Bene Comune ed alcuni comitati per la sanità pubblica.