Ospedale di Agnone : ASREM delibera l'acquisto di un tomografo computerizzato, un mammografo e i telecomandati per esami radiologici di Pronto Soccorso

Il San Francesco Caracciolo di Agnone sarà dotato di attrezzature sanitarie ad alta tecnologia. Il sindaco Daniele Saia lo aveva già anticipato, ma la delibera della Asrem porta la data del 4 ottobre 2022 ed è la n° 1187, il titolo è : PNRR - MISIONE 6 - COMPONENTE M6-C2 1.1.2 AMMODERNAMENTO DEL PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - GRANDI APPARECCHIATURE. ADESIONE AGLI ACCORDI QUADRO CONSIP DENOMINATI "TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI", "TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETI.



La delibera in oggetto riguarda molte strutture sanitarie molisane che saranno fornite di nuove attrezzature.

Per il San Francesco Caracciolo è previsto l'acquisto di un TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO (CT SCANS) - 128 STRATI attrezzatura che consente di effettuare esami diagnostici di alta qualità in tempi molto rapidi. e l'’eccellente risoluzione d’ immagine, ottenuta grazie all’acquisizione di migliaia di sottilissimi “strati” (128) tutti ad alta definizione, permette di effettuare esami specifici molto dettagliati con un basso dosaggio di raggi x.

Inoltre e' previsto l'acquisto di un MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI, attrezzatura che consente di esaminare la mammella a singoli strati individuando così lesioni di più piccole dimensioni e riducendo gli artefatti e i falsi positivi.

e di TELECOMANDATI DIGITALI PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO (RADIOLOGIA)*Che che permette di effettuare con un unico strumento, dagli ingombri definiti e limitati, tutti gli esami di Radiodiagnostica Digitale e nei pronto soccorso vengono eseguiti direttamente sulla barella (Movimento Tabless)

Sentito il sindaco di Agnone Saia affermava: "Il Caracciolo sarà rifornito di attrezzature ad alta tecnologia, di estrema precisione e tempi rapidi . Con il nuovo mammografo le donne potranno effettuare gli esami per la prevenzione del tumore al seno. E tra l'altro arriverà un nuovo medico e un altro sarà stabilizzato. Sono in servizio presso il Caracciolo 4 nuovi infermieri ed e' stato assunto anche un veterinario. La nostra amministrazione si è sempre adoperata per il rilancio dell'ospedale di Agnone, struttura sanitaria importante non solo per Agnone ma per l'Alto Molise e e l'Alto Vastese. Continueremo nel nostro lavoro affinchè tutto cio' che e' ricompreso nel PO diventi realtà per garantire il diritto alla salute, e speriamo in tempi brevi per l'arrivo di altri medici e personale sanitario " file:///C:/Users/.NET/Desktop/tac%20agnone%20(3).pdf