Sole e caldo tutta la settimana, torna l'estate ad ottobre: le previsioni

Ottobrata calda e soleggiata sull'Italia per gran parte della settimana. Queste le previsioni per i prossimi giorni, quando le temperature saranno oltre la media soprattutto al Centro-Nord. A tratti sul settore meridionale, in particolare lungo il versante adriatico, potremo invece percepire timide rinfrescate dai Balcani.

Due profondi cicloni sull’Europa settentrionale e l’Anticiclone delle Azzorre sul resto del continente governano infatti lo scenario di questa settimana a livello europeo. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it , conferma che nel complesso comunque vivremo un’Ottobrata con tanto sole e valori prossimi o localmente superiori ai 30°C, come già avvenuto anche in Valle d’Aosta, Calabria, Sicilia e Sardegna. Da segnalare ovviamente le magliette a maniche corte anche a Roma con valori massimi localmente prossimi ai 27-28°C: d’altronde il termine Ottobrata deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia.

Ma non in tutta Italia sarà sempre sereno e soleggiato: al Nord-Est sono attese delle nubi basse al mattino e da giovedì anche delle nebbie in Val Padana, sulle Isole Maggiori non sono esclusi locali addensamenti nuvolosi. Il contesto soleggiato vedrà infine delle sottili velature solcare a tratti il cielo, giusto per ricordare che siamo in Autunno: meglio ascoltare sempre i nostri nonni che spesso ci ricordavano ‘attenzione a non prendere il sole nei mesi con la erre’, ottobre per l’appunto ha la erre nel suo nome.

Il motivo di questo insegnamento nasce dalla temperatura, che ad ottobre è comunque spesso più bassa rispetto a mesi come Maggio, Giugno, Luglio ed Agosto (mesi senza la R); c’è il rischio di addormentarsi al sole in costume tra le 12 e le 15 esponendosi anche alla frescura dell’aria, soprattutto se passa qualche veloce nuvoletta. Abbronzarsi ad ottobre può causare raffreddamenti e mal di testa come se avessimo preso una piccola insolazione.