Movimento Consumatori,"Aggiungi un pasto a tavola": Operativa la piattaforma per donare e richiedere sostegno

Prosegue il cammino verso la realizzazione del Progetto “Aggiungi un pasto a tavola” del Movimento Consumatori Molise, approvato e ammesso a finanziamento in base all’”Accordo di Programma 2019-2020 MISE – Regione Molise per sostegno a progetti di rilevanza locale del Terzo Settore.”

Da anni MC Molise è attivo sul territorio regionale per promuovere pratiche di economia circolare sostenibiile e ridurre le ineguaglianze.

Il progetto “Aggiungi un pasto a tavola “ è messo in campo per contribuire alla lotta alla povertà e ridurre le ineguaglianze , MC attua un’iniziativa incentrata sul recupero delle eccedenze alimentari rafforzando ed implementando i servizi offerti dagli enti no profit di solidarietà.

E’ operativa la piattaforma informatica dove possono accedere donatori e beneficiari.

Il progetto sta creando una rete tra enti caritativi e associazioni che necessitano di derrate alimentari per i propri associati o fruitori dei servizi di assistenza. Parallelamente MC,anche con il contributo della Camera di commercio industria e artigianato del Molise, intende costituire la rete degli operatori economici comunicando loro della possibilità di donare le eccedenze alimentari in modo tecnologicamente organizzato[M1] , riducendo al minimo l’impegno organizzativo per i donatori, illustrando anche le opportunità di detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Anche i cittadini possono donare o partecipare segnalandoci ad imprese o segnalando a noi aziende e associazioni e strutture di assistenza. L’incontro e lo scambio tra domanda ed offerta di cibo, quindi tra donatori e soggetti poveri , sarà gestito attraverso la piattaforma web MC realizzata per registrare le attività e gli operatori che vogliono donare. Anche i cittadini Gli ente caritativi che si registreranno potranno così visualizzare in tempo reale le possibili donazioni, prenotarsi e ritirarle presso il soggetto donatore. Secondo le ultime modifiche migliorative della legge è possibile donare anche prodotti per la cura della casa e della persona, articoli di cancelleria per le attività scolastiche, medicinali, pensando anche alla cura e la dignità della persona e delle famiglie in difficoltà.

MC ha attivato un servizio di assistenza con tutor tecnico per donatori e beneficiari, produrrà anche un vademecum per spiegare gli aspetti normativi e fiscali di questa iniziativa di economia circolare, sarà attivato anche uno sportello di consulenza fiscale che offrirà alle imprese/aziende aderenti il supporto necessario.

Tavoli istituzionali con i Comuni del territorio molisano saranno organizzati per sollecitare l’adesione alla legge Gadda; sarà proposto un corso per la gestione e la conservazione degli alimenti ed infine un’attività educational sulla povertà indirizzata ai bambini della scuola primaria che possa contribuire a portare ad un pensiero di accoglienza e responsabilità sociale, anche tra i più piccoli.

“Aggiungi una pasto a tavola” ci pare di notevole spessore ideale e concreto, strutturato in assoluta modalità non profit, con strumenti e garanzie di trasparenza, sostegno, sicurezza e per questo ci sentiamo di proporre la più larga adesione.

Indichìamo i link per coloro che vorranno partecipare e diventare operativi:

link di presentazione del progetto: https://www.youtube.com/watch?v=IZ9A-gFOXxo,

link accesso piattaforma : https://www.unpastoatavola.it.

A coloro che non ci conoscono o ci conoscono poco possiamo inviare via e-mail questo materiale:

MC, chi siamo: La progettualità di MC Molise :scheda legge “Gadda; scheda del progetto “Aggiungi”: Partner del progetto:

per chiarimenti e quant’altro potete contattarci ai nostri recapiti telefonici ed e-mail.

Filippo Poleggi – Presidente Movimento Consumatori Molise

Campobasso, 5 o0ttobre 2022