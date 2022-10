“Italia Europa. Ascoltate il lavoro”: manifestazione nazionale ella Cgil sabato a Roma

La Cgil, ad un anno dall'assalto alla sede nazionale di corso d'Italia, sarà in piazza a Roma, sabato 8 ottobre, per una grande manifestazione dal titolo: “ Italia, Europa, ascoltate il lavoro”. Il corteo partirà alle ore 13.30 da piazza della Repubblica per giungere in piazza del Popolo dove, nel tardo pomeriggio, prenderà la parola il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. La Cgil, assieme a tante associazioni, ai sindacati internazionali e a tutti coloro che decideranno di partecipare, chiederà all’Italia e all’Europa di rimettere al centro i temi del lavoro e della giustizia sociale e al prossimo Governo rilancerà le dieci proposte che sono il cardine dell'attuale piattaforma sindacale e della contestuale discussione congressuale . Tra i punti del decalogo: l’aumento di stipendi e pensioni; l'introduzione del salario minimo e una legge sulla rappresentanza; il superamento della precarietà; una vera riforma del fisco; la garanzia di una misura universale di lotta alla povertà, come il reddito di cittadinanza; la sicurezza nei luoghi di lavoro; un tetto alle bollette; un piano per l’autonomia energetica fondato sulle fonti rinnovabili.

Al termine della manifestazione, dalle ore 19 alle 22, è prevista l’apertura straordinaria della sede nazionale della Cgil, in corso d’Italia 25. Per l’occasione saranno organizzate delle visite guidate e verrà presentata l’opera restaurata dell’artista Ennio Calabria danneggiata durante l’assalto del 9 ottobre scorso. L’apertura straordinaria proseguirà anche domenica 9 ottobre, Queste le iniziative in programma : alle 9.30 la tavola rotonda, che sarà moderata dalla vicesegretaria generale della Cgil Gianna Fracassi, ‘Una rete internazionale antifascista per lavoro, diritti e democrazia’. Prenderanno la parola: Gilbert F. Houngbo direttore generale Oil (videomessaggio); Luca Visentini segretario generale Confederazione europea dei sindacati; Oliver Roepke presidente Gruppo lavoratori comitato economico e sociale europeo; Gianfranco Pagliarulo presidente Anpi; Luigi Sbarra segretario generale Cisl; PierPaolo Bombardieri segretario generale Uil; Camilla Piredda coordinamento nazionale Udu. Concluderà Maurizio Landini. La CGIL del Molise ha organizzato diversi autobus che partiranno da Termoli, Campobasso, Isernia e Venafro.

Dalla sede di via Mosca si ribadisce che la manifestazione è stata organizzata in tempi non sospetti, a prescindere dall'esito delle recenti elezioni politiche. Una considerazione necessaria partendo dal fatto che la storia ultracentenaria della CGIL ha rafforzato il concetto di Sindacato autonomo ma non indifferente e per ribadire con Confederazione Generale Italiana Lavoro determinazione - proprio ad un anno dal vile attacco squadrista alla sede nazionale della CGIL- è una Repubblica antifascista per legge e non certo per opinione. Campobasso 6 ottobre 2022