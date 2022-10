Comune di Agnone, Rimborso spese per acquisto libri di testo anno scolastico 2022-2023

Con Delibera di Giunta Regionale n° 319 del 21/09/2022 sono stati emanati gli indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (Legge n° 448/98) in favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente all’anno scolastico 2022/2023. Possono accedere al beneficio tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione (statali e non statali), altresì residenti sul territorio regionale e appartenenti a nuclei familiari che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022, in corso di validità, rientrante in una delle seguenti due fascie:

FASCIA 1: da € 0 a € 10.632,94

FASCIA 2: da € 10.632,95 a € 15.748,78

Per il ritiro della modulistica necessaria e/o per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere presso l’Ufficio Politiche Sociali, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e, il lunedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30 tel. 0865/723216 mail: sociale@comune.agnone.is.it. Si precisa che la domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agnone ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,30 DEL 28 OTTOBRE 2022.