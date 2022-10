Disservizio trasporto scolastico: Saia dopo le proteste trova l'accordo con Belmonte del Sannio

Agnone 10 ottobre 2022: A seguito delle proteste pubbliche di un genitore che denunciava il disservizio del trasporto pubblico scolastico, il sindaco di Agnone, Saia prende provvedimenti e d'intesa con la sindaca di Belmonte del Sannio, Anita di Primio, firma un procollo in cui la sindaca supporta il trasporto scolastico agnonese con lo scuolabus del proprio comune. Sarà lo scuolabus del comune di Belmonte che porta i suoi studenti a Agnone a fare ulteriori fermate sul comune agnonese compresa quella che interessa il bambino in questione cosi evitando levatacce e lunghi percorsi a dei bambini piccoli.

I fatti esposti dalla mamma riguardano il figlio, un bambino di otto anni che abita a soli due km di Agnone ma costretto a salire sullo scuolabus alle ore 6.40 per arrivare a scuola dopo una ora e mezza di tragitto attraversando svariati km all'interno delle contrade agnonesi, su strade dissestate.

Questa la dichiarazione di Saia"Eravamo già al lavoro sul problema sollevato da alcuni cittadini relativo al trasporto scolastico per gli studenti residenti nelle contrade. Per agevolare i ragazzi con gli orari di andata e ritorno, abbiamo trovato un accordo con la sindaca di Belmonte del Sannio Anita Di Primio per l’utilizzo del loro scuolabus.