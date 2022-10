#ILCOMUNEINFORMA - Interruzione erogazione idrica nelle ore serali e notturne, si raccomanda utilizzo responsabile dell'acqua.

Si notifica che, a causa della diminuzione della portata di acqua dalla condotta di adduzione di Molise Acque, l’erogazione idrica sarà sospesa nelle ore serali e notturne, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino.

Saranno interessate dalla problematica tutte le zone del Comune tranne alcune zone del centro storico in quanto attinge a una diversa condotta idrica.

Si comunica, inoltre, che durante le ore successive al ripristino, l’erogazione idrica potrebbe essere carente e discontinua ed avere problematiche connesse alla regolare distribuzione.

Con le sorgenti in sofferenza a causa di un inverno senza nevicate diventa ancora più importante non sprecare l’acqua. Si chiede pertanto di utilizzare l’erogazione idrica in maniera consapevole e responsabile.