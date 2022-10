Pecora si introduce per diversi metri in una tubazione in calcestruzzo e rimane incastrata. Salvata dai VVF

In mattinata intervento VF del distaccamento di Santa Croce di Magliano. Un ovino si introduceva per diversi metri all'interno di una tubazione in calcestruzzo rimanendovi incastrato. La condotta fungeva da "troppo pieno" di collegamento ad un piccolo invaso idrico , fortunatamente privo di acqua.. L'evento è avvenuto in una contrada nel comune di Rotello (CB)

I VF dopo lo scavo , eseguito da un mezzo meccanico intervenuto grazie all'interessamento del primo cittadino del citato comune presente in loco, hanno potuto raggiungere il tratto interessato della conduttura sito il più vicino possibile all'animale per recuperarlo e riconsegnarlo sano e salvo al legittimo proprietario .