Polizia: Vesce nuovo dirigente Squadra Mobile di Isernia

E' Gianluca Vesce il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Isernia: in servizio già da un mese, presso la Questura, è stato presentato oggi ai giornalisti con una conferenza stampa del questore Vincenzo Macrì.

Vesce, originario di San Giorgio del Sannio (Benevento), proviene dalla Digos di Asti, la sua presentazione è stata rinviata poiché alcune attività hanno richiesto il suo impegno diretto: la prima per la lotta al caporalato, in collaborazione con i carabinieri, e la seconda per il rientro in Italia di un latitante.

Vesce si è detto entusiasta per l'ambiente e l'accoglienza a Isernia e ha espresso grande fiducia nella "sua bella squadra"