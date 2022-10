Facciolla: Il nuovo POS Ã¨ un bagno di sangue

"Ieri il nostro presidente commissario alla Sanità ha presentato il nuovo POS 2022-2024 o meglio il Piano di programmazione dell'offerta sanitaria del Molise per il prossimo biennio.

Il nuovo Piano Operativo presenta un taglio drammatico di servizi, specialistiche e nosologie in tutti gli ospedali regionali.

Faremo come sempre il nostro lavoro, ascoltando i medici, gli operatori della Sanità e i cittadini e ci batteremo affinché le loro proposte possano essere prese in considerazione per un POS che restituisca dignità ai molisani."