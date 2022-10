Fashion Half Marathon, nella Fiera Creattiva di Bergamo: Marzia Orlando di Agnone premiata come stilista emergente

Si è tenuta Fashion Half Marathon, nella Fiera Creattiva di Bergamo , dal 6 al 9 ottobre 2022, con la presenza di 21 giovani stilisti italiani. Erano presenti anche tre ragazze della Scuola di Sartoria Rosanna Priori di Vasto al contest, giunto alla sesta edizione, dedicato al Made in Italy, organizzato per far conoscere le migliori stiliste emergenti provenienti dalle più famose scuole al grande pubblico e alle aziende del settore.

In passerella gli abiti realizzati durante i primi tre giorni della manifestazione dai giovani artisti della moda italiana che hanno conquistato la finale in un'appassionata sfida tra ago, filo, forbice e macchina da cucire. I giovani designer quest'anno si sono confrontati su un tema molto appassionante nello stesso tempo complicato: l'abito da sposa.

Tra i premiati anche le ragazze della scuola di sartoria Rosanna Priori di Vasto: Marzia Orlando di Agnone, che ha avuto un premio speciale della giuria e ha vinto uno stage retribuito della durata di tre mesi da svolgersi presso la sede di Atelier Emè a Castiglione delle Stiviere (Mantova) e Lisa Mastrangelo di Santa Croce di Magliano che ha avuto una menzione speciale e sarà ricontattata da Atelier Emè per future collaborazioni.

“Abbiamo vissuto insieme alle nostre alunne, un’esperienza fantastica alla Half Fashion Marathon”, commenta Rosanna Priori, “le nostre ragazze nonostante il poco tempo a disposizione, solo tre giorni, si sono messe alla prova realizzando tre meravigliosi abiti da sposa. Durante la lavorazione, sono state notate per le tecniche utilizzate e la perfetta realizzazione sartoriale. Abbiamo inviato le foto dei lavori svolti per partecipare e sono state selezionate tre ragazze della mia Scuola. Una ha realizzato un abito da sposa con bustino drappeggiato ed un enorme fiore dipinto a mano sulla gonna, più uno tridimensionale, assemblando i petali realizzati in organza da applicata sulla vita. Un’altra un abito di linea morbida con una lunga coda e maniche a sbuffo, rifinite con bottoncini in perle. La terza un abito “nuvola” interamente realizzato in tulle ed un bustino steccato. Tra i premi c’era uno stage presso la prestigiosa azienda italiana Emè, produttrice di abiti da sposa. La vincitrice è stata l’alunna con l’abito dipinto a mano, ma il responsabile dell’azienda è stato colpito dalla tecnica usata per realizzare il bustino dell’abito “nuvola”, che io insegno nella mia Scuola: il Moulage, che consente di preparare il modello dell’abito direttamente sul manichino. Allora è stato deciso di aggiungere un altro stage, così saranno due le ragazze che partiranno a breve per questa magnifica esperienza: Marzia Orlando e Lisa Mastrangelo”