Toma istituisce il Tavolo permanente della panificazione

Il Presidente della Regione Molise Donato Toma, nel corso dell'incontro del 6 ottobre u.s., ha proposto alla delegazione di Fiesa Assopanificatori Confesercenti di costituire il un "Tavolo Permanente della Panificazione" con la sua presenza diretta, quella del Presidente del Consiglio e quella dei componenti della delegazione dell'Associazione. Lo scopo del Tavolo è quello di monitorare i provvedimenti della Giunta Reginale, ma anche quelli della Conferenza Stato-Regioni e della Commissione Europea, utili per interventi strategici urgenti a favore del Settore della Panificazione, particolarmente energivoro.

Una società alle prese con la guerra e la speculazione può giungere alla catastrofe generalizzata, soprattutto per le piccole regioni come il Molise con l'80% delle famiglie che hanno un reddito medio-basso, contro il 20% con un reddito alto. In questo quadro è difficile pensare che un aumento dei prezzi al consumo possano risolvere i problemi delle piccole e medie imprese del settore alimentare, perché la gran parte della popolazione potrebbe non acquistare il pane e altri beni primari. In sostanza, il "Tavolo Permanente della Panificazione" deve anche monitorare lo stato dell'umore sociale e verificare se ci sono le condizioni di eventuali sommovimenti popolari. A dire il vero, Fiesa Assopanficatori Confesercenti ha scritto anche ai Prefetti di Campobasso e Isernia, con la quale si evidenzia che in questo contesto di crisi, diventa impossibile canalizzare la protesta nei corretti canali del confronto istituzionale. Intanto, con l'istituzione del Tavolo, la Regione Molise è vicina ai fornai con i quali è aperto un canale certo per individuare azioni coerenti con le strategie collettive di sostegno alle imprese e all'implementazione della valorizzazione del pane e dei prodotti da forno.