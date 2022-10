Sisma Molise: tragedie S.Giuliano e Vajont a confronto

CAMPOBASSO, 12 OTT - Cosa accomuna il terremoto che nel 2002, venti anni fa, ha spazzato via un'intera generazione di bambini, la loro maestra a una storia altrettanto dolorosa che si appresta, il prossimo anno, a celebrare il suo 60/o anniversario? Come leggere insieme le due tragedie, San Giuliano di Puglia come Longarone, con una scuola che crolla e una diga che regge e la furia della natura che non risparmia nessuno? Sono alcuni degli interrogativi sui quali il 22 e 23 ottobre si intende indagare con il progetto "San Giuliano di Puglia, la storia di un borgo antico" ideato e curato dall'associazione culturale Best Stage, in occasione del ricordo del sisma del 31 ottobre 2002.



Tra visite guidate in paese e teatro, con la rappresentazione del lavoro firmato da Andrea Ortis "Il Vajont di tutti, riflessi di speranza", la manifestazione punta ad approfondire il rapporto tra uomo e natura attraverso incontri destinati agli studenti e alla collettività.

A tale scopo sono stati organizzati eventi che coinvolgeranno le persone con l'idea di far conoscere il borgo dal punto di vista architettonico, in una visione costruttiva del patrimonio storico-culturale: si potranno conoscere luoghi come la Chiesa parrocchiale di San Giuliano Martire del XIV secolo, il Palazzo Marchesale del XVI secolo, la Torre Saracena del XVI secolo e Piazza Sant'Antonio Abate. Gli studenti delle scuole della zona colpita dal terremoto dialogheranno con il regista e attore Andrea Ortis, autore tra l'altro proprio dello spettacolo teatrale che racconta la tragedia del 1963, voluto all'interno della manifestazione per il suo forte connotato didattico.

Nel paese simbolo del terremoto del 2002, il 22 ottobre si terrà una visita guidata tra le vie del borgo con approfondimenti storici, architettonici ed artistici (ore 10.15), mentre alle 12 ci sarà l'incontro di approfondimento "Uomo e natura" con Andrea Ortis presso il Museo Multimediale M3TE. Il 23 ottobre una nuova visita guidata tra le vie del borgo (ore 15), alle 19 aperitivo al borgo con prodotti enogastronomici del territorio e alle 20.30 lo spettacolo teatrale "Il Vajont di tutti, riflessi di speranza" allestito nel palazzetto dello sport