Truffe agli anziani: quali sono le più comuni e come difendersi, ad Agnone i carabinieri incontrano i cittadini

Il maggiore nella sua esposizione ha innanzitutto rassicurato le persone presenti rispetto al grado di sicurezza del territorio alltomolisano, un territorio non particolarmente esposto a questo tipo di reato, ha detto, ma poco esposto ai reati in generale, escluso un periodo relativo al 2021 in cui si verificarono dei furti o tentativi di furto, nelle abitazioni. Ma l'opera di prevenzione a tutela della sicurezza dei cittadini, in ogni caso si rende necessaria. Da parte dell'arma dei carabinieri sono arrivati dei suggerimenti: