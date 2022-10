Parte la consultazione pubblica del nuovo Pos 2022-2024. Fino al 24 ottobre è possibile inviare proposte di modifica e/o di integrazione

È disponibile, in consultazione pubblica, la bozza del Programma Operativo 2022-2024 della Regione Molise. La presente consultazione è finalizzata ad acquisire dagli stakeholders proposte e/o osservazioni alla proposta di Programma Operativo 2022-2024 nell'ambito della relativa procedura per l'adozione.



La bozza del provvedimento rimarrà in consultazione fino al 24 ottobre 2022. Entro questa data è possibile inviare proposte di modifica e/o di integrazione al seguente indirizzo e-mail:



consultazionepo2224@regione.molise.it