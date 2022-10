Caro bollette Comuni, Sciulli: “Nuovo governo trovi soluzioni, non è pensabile tagliare i servizi o aumentare le tasse locali”

Gli aumenti dei costi per l’energia non preoccupano soltanto imprese e famiglie. Anche i Comuni, infatti, temono che bollette più salate possano incidere sul già fragile equilibrio degli Enti locali italiani, da sempre in difficoltà nel far quadrare i conti, soprattutto al Sud. L’allarme è arrivato nei giorni scorsi dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci)

Dal canto loro, proprio per evitare ripercussioni gravi sui conti, i Comuni stanno facendo tutto il possibile, per ridurre i consumi“per esempio rivedendo i tempi dell’illuminazione o utilizzando la tecnologia a led. Ma si tratta comunque di un risparmio molto marginale. Ci sarebbe da fare di più anche sul versante dell’efficientamento energetico, su cui da tempo si chiedono semplificazioni per l’installazione di pannelli fotovoltaici, sia per gli edifici pubblici che per quelli privati.

A tal proposito oggi il presidente Anci Molise Pompilio Sciulli ha rilasciato delle dichiarazioni " lo stato dovrà intervenire in soccorso ai comuni che se lasciati soli avranno delle grosse difficoltà nell'approvazione dei bilanci, si rischia il taglio ai servizi, o il dissesto finanziario, chiederanno proroghe con il conseguente blocco dell'attività amministrativa. E' necessario che intervenga lo stato, si dovrà mettere mano al fondo di solidarietà comunale, FSC, il fondo che ogni anno lo stato trasferisce ai comuni per far fronte alle spese correnti.

Il nuovo governo deve rispondere il prima possibile, perché non è pensabile tagliare i servizi o aumentare le tasse locali, i cittadini sono già in ginocchio. Nella conferenza dei presidenti Anci che si terrà giovedi 20 0ttobre, sarà elaborato un documento dettagliato, pragmatico, con la richiesta al nuovo governo, al nuovo ministro del settore di affrontare in termini concreti la questione e mettere in campo soluzioni immediate."