L'Economist deride Truss ma il paragone con l'Italia non regge

The Economist, il settimanale inglese con editore italiano (la fam. Agnelli), ha ritenuto di irridere il mondo politico anglosassone con una provocatoria copertina intitolata “Welcome to Britaly” in cui si paragona, in tono dispregiativo, la ormai conclamata ingovernabilità inglese a quella italiana. In un attimo l'ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini ha preso carta e penna ed ha risposto come meglio non si poteva: