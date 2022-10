Revocare il POS? Toma: "Non si puÃ² revocare un Atto amministrativo che ancora non esiste".

Il Commissario Toma dopo l'invio della bozza del Piano Operativo: "Da qualche giorno il 'Piano' é a disposizione, sul sito della Regione, per eventuali osservazioni degli stakeholders. possono, scrivere, argomentare, osservare. Non puoì essere assunto, verra' assunto dopo che si saranno raccolte le osservazioni, ci aspettiamo che arrivino osservazioni, che istruiremo e invieremo ai tavoli ministeriali. Il POS ha la necessità di un confronto con il territorio, siccome non potevamo incontrare 296mila molisani, l'abbiamo messo all'attenzione del territorio, non e' stato ancora assunto il decreto del commissario ad acta che lo rende ufficiale, operativo, il 24 si chiude il termine per eventuali osservazioni. Revocarlo? Non si può revocare un Atto amministrativo che ancora non esiste".

