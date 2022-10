Isernia, Firmato in prefettura il protocollo d'intesa "Video-Allarme Antirapina"

Sottoscritto oggi in Prefettura, dal Prefetto Gabriella Faramondi ed i rappresentanti provinciali di Confcommercio-Imprese per l’Italia e Asec-Confesercenti, il “Protocollo d’intesa per la legalità e la sicurezza in materia di video-allarme antirapina”.

L’intesa, che costituisce attuazione a livello locale del Protocollo quadro stipulato tra Ministero dell’Interno, Confcommercio - Imprese per l’Italia e Confesercenti, rappresenta un efficace strumento nell’ottica della implementazione delle misure volte ad assicurare più elevati livelli di sicurezza e di protezione delle imprese e degli operatori del commercio.

Il Protocollo consente di valoriz

zare le soluzioni tecnologiche più idonee a garantire una veloce interconnettività dei sistemi d'allarme installati presso gli esercizi commerciali con le centrali operative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, a cui saranno trasmesse in tempo reale, in caso di rapina all'interno dei locali, le immagini riprese dalle telecamere, consentendo così un tempestivo intervento delle forze dell’ordine.

La sottoscrizione del Protocollo è avvenuta alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, a testimonianza di una strategia corale e sinergica tra Istituzioni pubbliche, Forze di Polizia e associazioni di categoria, volta a garantire una sempre più efficace attività di prevenzione e contrasto della criminalità predatoria, nella consapevolezza che la collaborazione può accrescere i risultati raggiunti e potenziare la sicurezza sul territorio.

“La legalità e la sicurezza – ha sottolineato il Prefetto – costituiscono presupposto imprescindibile per il libero esercizio dell’attività d’impresa e per lo sviluppo di un’economia sana, volta al benessere dell’intera comunità. Sono convinta che l’intesa oggi sottoscritta offra un’opportunità importante per rafforzare la collaborazione tra i diversi attori del territorio, istituzionali e non, nell’ottica di assicurare risposte sempre più efficaci ed adeguate alla domanda di sicurezza della collettività”.