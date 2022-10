A Macchiagodena (IS), all’intersezione di due strade provinciali, si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi 21 ottobre un incidente tra due auto con tre feriti.

I feriti sono stati trasportati da più ambulanze due a Campobasso e uno a Isernia.

Effettuata la messa in sicurezza delle vetture e è in corso da parte dei carabinieri la ricostruzione della dinamica.