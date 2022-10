Rinvenuto reperto archeologico, un ex voto Plantae Pedum, a Fonte del Duca, sul tratturello Castel del Giudice – Sprondasino

A Fonte del Duca, sul tratturello Castel del Giudice – Sprondasino, è stato rinvenuto un reperto archeologico, un ex voto Plantae Pedum.

Il “Tratturello” Castel del Giudice / Sprondasino collega due importanti “Tratturi” che attraversano ed interessano il territorio dell’Alto Molise: l’ “Ateleta / fiume Biferno”, in agro di Castel del Giudice ed il “Celano / Foggia”, in agro di Civitanova del Sannio.

Ex voto, tradotto letteralmente, significa "a seguito di un voto". Viene usata per indicare un oggetto dato in dono ad una divinità. “Sembra – afferma il professor Remo de Ciocchis – esperto studioso, che questi ex voto Plantae Pedum si trovano soprattutto in Spagna, ma qualcuno è stato trovato anche a Roma, dove esso era dedicato alla Dea Celestis di origine cartaginese" Caelestis deriva dal latino caelum, "cielo". La forma Caelestis può anche essere una parola maschile, sebbene la funzione equivalente per una divinità maschile sia solitamente espressa attraverso la sincretizzazione con Caelus, come in Caelus Aeternus Iuppiter, "Giove del cielo eterno".