Una cam­pana stilizzata, sim­bolo della città, viene installata nella rotato­ria in località ‘Monta­gna’.

Diventa realtà il progetto presentato nella sala consiliare della Pro­vincia di Isernia dal sindaco di Agnone, Daniele Saia e dai responsabili del Ro­tary Club altomolisa­no nell’ambito dell’iniziativa: “Co­nosciamo l’Alto Molise partendo da Agnone, il paese delle campa­ne”.

Questa mattina sono all'opera gli addetti ai lavori per la posa in opera di una campana alta sette metri realizzata in acciaio e bronzo.

E' stata realizzata dalla storica fonderia Marinelli di Agnone con il contributo del Comune, del Rotary Club e della provincia di Isernia, La cerimonia di inaugurazione è fissata per il 4 Novembre alla presenza delle autorità religiose, politiche e militari. La campana fungerà da biglietto da visita della città di Agnone e darà il benvenuto ai visitatori.