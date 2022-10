Spopolamento : 5mila euro a chi trasferisce la residenza a Riccia (CB).

Fino a 5.000 euro, una tantum, per ogni nucleo familiare che trasferisce la residenza di almeno un componente del nucleo originario e la mantiene per almeno cinque anni, unitamente alla dimora abituale, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

E' quanto prevede un avviso pubblicato dal Comune di Riccia (Campobasso) con la finalità di arginare il fenomeno dello spopolamento dei borghi e delle aree interne.

Per ogni nucleo originario è riconosciuto un unico incentivo per l'intero periodo di riferimento. L'entità del contributo è determinata tenendo conto della dotazione finanziaria e del numero delle istanze ritenute ricevibili. Sarà erogato a titolo di concorso spese per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale. Modalità e termini per la presentazione delle domande sono consultabili sul sito web del Comune. (ANSA).